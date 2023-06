Inzaghi, Torino-Inter partita ideale: voglia di divertirsi – TS

Voto positivo di Tuttosport per il tecnico Simone Inzaghi, per il quale Torino-Inter è stata la partita perfetta per testare la squadra in vista della finale di UEFA Champions League.

TEST – Voto più che sufficiente per Simone Inzaghi dopo Torino-Inter. Un 6.5, per una partita che il tecnico ha potuto utilizzare come vero e proprio test in vista della finale di UEFA Champions League della prossima settimana. La squadra c’è fisicamente, come dimostrato ieri, e ha tanta voglia di divertirsi fino all’ultimo.

Fonte: Tuttosport, Alessandro Baretti