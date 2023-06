Inter, si muove il mercato: un centrocampista spagnolo nel mirino – TS

Mentre si prepara la finale di UEFA Champions League del prossimo sabato, in casa Inter si pensa già anche al mercato per la prossima stagione. Nel mirino un centrocampista del Real Madrid a parametro zero, come riporta Tuttosport.

OBIETTIVO – Non solo campo. Nonostante la finale di UEFA Champions League in programma tra una settimana, in casa Inter si lavora già per il futuro. Specialmente scandagliando i giocatori a parametro zero più interessanti. Tra questi, oltre al già citato Nacho per la difesa, spunta anche lo spagnolo Dani Ceballos. Il centrocampista è in scadenza con il Real Madrid e proprio lui potrebbe arrivare visto l’addio certo di Roberto Gagliardini e la situazione di Marcelo Brozovic tutta da monitorare.

Federico Masini – Tuttosport