Inter bene col Torino: morale alto per la Champions League − CdS

L’Inter vince di misura con il Torino, squadra sicuramente non semplice da contenere, e si piazza al terzo posto in classifica di Serie A. Il Corriere dello Sport ha perciò parlato di buona prova che solleva il morale in vista della Champions League (vedi articolo).

BUONA PROVA − L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla questa mattina di buona prova da parte dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Torino (vedi articolo). Dopo aver vinto 7 delle ultime 8 gare, la squadra di Simone Inzaghi chiude la stagione da terza in classifica. Marcelo Brozovic ha segnato l’unico gol del match che è stato perciò anche quello della vittoria. La prestazione è stata giudicata adeguata per un’Inter che tra meno di una settimana sarà impegnata in Champions League contro il Manchester City. Ci sono solidità mentale e solidità fisica: l’importante era che nessuno si facesse male e, oltre al conseguimento di questo obiettivo, sono arrivati anche altri 3 punti.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno