Tonali, in giornata responso sull’infortunio. Derby con l’Inter a rischio? – TS

Sandro Tonali si è fermato per infortunio nel corso dell’amichevole tra Vicenza e Milan. Oggi l’esito degli esami strumentali: derby con l’Inter del 3 settembre a rischio?

RISCHIO? – Sandro Tonali si è fermato per un infortunio all’inizio del secondo tempo dell’amichevole fra Vicenza e Milan. Il problema ai flessori avvertito dal centrocampista rossonero, secondo Tuttosport, potrebbe essere meno grave di quanto previsto all’inizio: in giornata dovrebbe arrivare il responso degli esami strumentali che dovrebbero quantificare i giorni di stop. La sfida di sabato contro l’Udinese è a rischio ma il derby con l‘Inter, in programma il 3 settembre, secondo il quotidiano, non dovrebbe essere in pericolo.

Fonte: Tuttosport – Pietro Mazzara