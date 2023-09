Tomori: «Newscastle? Dobbiamo imparare dalle cose fatte male con l’Inter!»

Il Milan deve provare subito ad archiviare la disfatta contro l’Inter perché domani a San Siro è atteso il Newcastle. Tomori spiega, su Sky Sport 24, l’atteggiamento giusto da mettere in campo.

FARE MEGLIO – La delusione per il 5-1 subito contro l’Inter resta, ma il Milan cerca di pensare avanti. Queste le dichiarazioni di Fikayo Tomori dopo la sconfitta nel derby: «Siamo delusi dopo la partita con l’Inter ma ne abbiamo un’altra domani. Dobbiamo rilassarci e cercare di fare meglio nella prossima. Sappiamo bene la nostra qualità. Certo che non volevamo perdere l’ultima partita che abbiamo giocato, ma è successo e dobbiamo imparare dalle cose che non abbiamo fatto bene. Cercheremo di fare meglio sia in campionato che in Champions League. Non possiamo essere ancora delusi perché abbiamo un’altra sfida. Contro il Newcastle vogliamo fare una prestazione migliore rispetto all’ultima partita contro l’Inter e se giochiamo come sappiamo possiamo fare meglio».