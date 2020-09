Tifosi presenti allo stadio? Arriva la decisione del governo – Sky

San Siro

Nella serata di sabato, con la Serie A 2020/21 già in campo, arriva la decisione ufficiale del governo in merito alla presenza di tifosi allo stadio. Lo riporta “Sky Sport”.

UFFICIALE – Il ritorno alla normalità nel mondo del calcio è sempre più vicino. Dopo diversi giorni di riflessioni e dubbi, il governo si è espresso. Come si apprende da “Sky Sport”, il governo italiano ha infatti sancito che i tifosi potranno tornare ad assistere dal vivo a partite di Serie A. Al momento vigerà solo il limite di 1000 tifosi, ma questa decisione si applicherà ad ogni partita di campionato. Le modalità di selezione degli spettatori che potranno accedere allo stadio sarà demandata alle singole società. Tuttavia è un primo barlume di apertura verso la presenza dei supporter sugli spalti, in attesa di conoscere come si svilupperà la situazione. Questa decisione sarà valida infatti fino al 7 ottobre, per il momento.