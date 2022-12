Teotino: «Lukaku se recupera sarà l’acquisto di gennaio dell’Inter»

Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva riguardo Romelu Lukaku, che vede come l’acquisto dell’Inter a gennaio.

BIG ROM –Secondo Gianfranco Teotino, Romelu Lukaku sarà l’uomo in più per l’Inter alla ripresa del Campionato: «Secondo me l’acquisto di gennaio dell’Inter sarà Romelu Lukaku. È il giocatore che può cambiare il Campionato dell’Inter. Io non credo che dal mercato di gennaio arriverà qualcosa di così importante come il recupero di Lukaku. Sempre che il belga venga recuperato ai suoi livelli». Il belga potrebbe fare qualche minuto già nel match di sabato contro il Betis Siviglia.

