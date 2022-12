Tramezzani: «Inter, al rientro bisogno di Calhanoglu e Brozovic insieme!»

Tramezzani valuta il percorso di Brozovic al Mondiale con la Croazia. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore parla anche di Calhanoglu. Di seguito la sua disamina sui due centrocampisti dell’Inter.

ENTRAMBI NECESSARI – Paolo Tramezzani dice la sua su due centrocampisti dell’Inter. Nel corso del suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, l’ex calciatore afferma: «Marcelo Brozovic (vedi articolo) mi piace tantissimo e mi piace vederlo sempre giocare al centro. Nel centrocampo della Croazia fa meno il play, perché preferiscono uscire sulle mezze ali e sull’esterno. Viene meno coinvolto nel gioco rispetto all’Inter. Ha fatto delle buone cose al Mondiale, in uno dei centrocampi più forti in questa competizione. Con i nerazzurri siamo abituati a vederlo toccare molti più palloni, quindi può sembrare che sia stato un po’ in disparte, ma la sua importanza si è vista anche con la Croazia. Hakan Calhanoglu si sta abbassando di una decina di metri, ma ha le qualità per giocare anche vicino alla difesa. Sono due giocatori che apprezzo molto anche se hanno una storia diversa. Secondo me possono giocare anche insieme e sono sicuro che l’Inter avrà bisogno di entrambi al ritorno in Serie A. Calhanoglu sa accompagnare l’azione, proporsi e attaccare l’area di rigore. Ha delle qualità in più sul cambio di campo e nell’attacco diretto della profondità». Questa la disamina di Tramezzani sui due fari del centrocampo dell’Inter.