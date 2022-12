Tomori: «Inter, mi piace un difensore! Quando lo guardo voglio migliorare»

Tomori è certamente tra i difensori più apprezzati della Serie A. Il giocatore del Milan, dopo aver fissato l’obiettivo numero uno della stagione (vedi articolo), svela i suoi difensori preferiti. Tra questi ce n’è anche uno dell’Inter. Di seguito le sue rivelazioni a Sky Sport

STIMOLO – Fikayo Tomori dopo lo scudetto vinto con il Milan si è fatto apprezzare agli amanti della Serie A. L’inglese parla dei suoi difensori preferiti ma anche di chi lo spinge a dare di più e tra questi ultimi c’è anche Milan Skriniar: «Difensori che mi piacciono? Tanti. Ovviamente Cannavaro, Nesta, Stam ma per me il migliore è stato Maldini. In Italia mi piacciono anche Skriniar, Bonucci, Chiellini e Bremer, ce ne sono tanti. Meglio per noi perché quando vedo loro ho voglia di migliorare».