Di Gregorio: «Radu ha qualità pazzesche, verrà fuori! Stia solo tranquillo»

Di Gregorio ha speso belle parole nei confronti del suo ex compagno all’Inter, Andrei Ionut Radu. Il portiere del Monza ritiene il rumeno un portiere fortissimo

TRANQUILLO − Di Gregorio, sul canale Twitch di Cronache di Spogliatoio, ha parlato del portiere rumeno: «Radu ha delle qualità pazzesche, è un portiere forte. Non sta vivendo momenti facili ma credo abbia un potenziale incredibile. Dopo la Primavera nell’Inter non ci siamo sentiti più molto e non gli ho parlato dopo quello successo a Bologna, anche perché non è bello parlare di queste cose. Lui però deve stare il più tranquillo possibile perché ha un potenziale enorme, gli errori fanno parte del mestiere. Normale che pesano di più se fatti da un attaccante o un centrocampista. Lui verrà fuori per qualità e capacità».