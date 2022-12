Tomori sulla volata scudetto con l’Inter: «Pochi ci credevano! Quest’anno…»

Tomori si trova in ritiro a Dubai con il Milan in vista della ripresa del campionato. Il difensore rossonero, intervenuto a Sky Sport, torna sullo scudetto vinto in volata contro l’Inter la scorsa stagione e punta a ripetersi. Di seguito le sue dichiarazioni

OBIETTIVO – Fikayo Tomori torna sullo scudetto vinto in volata contro l’Inter e punta a vincere ancora con il Milan: «Secondo me la cosa più difficile è vincere ancora, l’anno scorso sappiamo bene che molte persone pensavano non potesse succedere. Adesso abbiamo vinto e abbiamo lo scudetto sul petto quindi quando qualcuno gioca contro di noi cambia per non perdere, dobbiamo trovare un altro modo di vincere e fare un altro step di mentalità e gioco. Vogliamo vincere ancora quest’anno perché lo abbiamo fatto e sappiamo come ci si sente, ma secondo me quest’anno sarà più difficile dell’anno scorso ma solo così possiamo crescere un po’ di più».