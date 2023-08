Teotino: «Lukaku, essere la riserva di Dzeko l’ha mandato ai matti»

Teotino ritorna a parlare del clamoroso dietrofront di Romelu Lukaku all’Inter. Il giornalista fa un suo ragionamento che coinvolge Dzeko

RAGIONAMENTO − A Sky Sport 24 Gianfranco Teotino ritorna su Lukaku: «Lukaku ha avuto una stagione negativa in Premier League al Chelsea. Ha cominciato male la stagione sua non solo per colpa sua ma perché diversi infortuni l’hanno fermato. Quando è tornato in condizione lui credeva e pensava di dover essere il titolare, perché si sentiva in grado di fare meglio di Edin Dzeko e di essere più decisivo e determinante. Aveva necessità. Perché veniva da un anno e mezzo di prestazioni non all’altezza, di potersi riscattare. Questo fatto di non essere stato messo dall’inizio, se non nelle partite di campionato, l’ha mandato ai matti. Questo credo sia il suo ragionamento».