Teotino: «Lautaro Martinez rivalutato al Mondiale ma all’Inter…»

Teotino parla di Lautaro Martinez e del suo futuro con l’Inter. Intervenuto nel corso di “Microfono Aperto”, il giornalista valuta quanto fatto dall’attaccante con l’Argentina e di quello che potrà dare ai nerazzurri al rientro in Serie A. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Radio Sportiva.

VALUTAZIONE – Gianfranco Teotino si pronuncia sulle potenzialità di Lautaro Martinez (vedi articolo) e sul suo futuro con l’Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, il giornalista afferma: «Ha una grande forza fisica ed è abbastanza efficace in fase risolutiva. Segna sia facendo il terzino che da esterno tutto campo. Ha delle giornate di vuoto assoluto ma io non credo che all’Inter convenga metterlo sul mercato. Perché da questo Mondiale è uscito molto rivaluto. Poi con i problemi finanziari che ha, il club interista non sarebbe in grado di sostituirlo. Lautaro Martinez è un giocatore che per questa seconda parte di stagione può fare ancora bene e dovrebbe ancora tenerlo». Questo il parere di Teotino, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, sull’attaccante dell’Inter.