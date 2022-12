Palmeri: «Lautaro Martinez? Dopo il rigore con l’Argentina qualcosa è cambiato!»

Palmeri parla di Lautaro Martinez e dei dubbi del CT Scaloni sull’attacco dell’Argentina per la semifinale. Intervenuto in collegamento dal Qatar a Radio Sportiva, il giornalista racconta le sensazioni dopo il rigore battuto dall’attaccante dell’Inter nell’ultima partita del Mondiale.

CORAGGIO – Tancredi Palmeri racconta le ultime su Lautaro Martinez (vedi articolo), in vista di Argentina-Croazia. Il giornalista, inviato in Qatar per il Mondiale, dichiara: «Nell’Argentina il dubbio principale è in attacco, tra Julián Álvarez e Lautaro. È vero che da, quando ha giocato l’attaccante del Manchester City, l’Albiceleste ha quasi sempre vinto, però è anche vero che il titolare per tre anni è stato Martinez. E, tra l’altro, nell’ultima partita sono cambiate le cose, almeno in campo. Lautaro Martinez è stato molto più decisivo, ha sfiorato il 3-2 ai supplementari e ha segnato il rigore decisivo per la semifinale. È stato lui a proporsi a Lionel Scaloni per battere i rigori. Ha avuto un bel coraggio e queste cose un allenatore le vede e le nota. Il Toro è uno di quelli che quando non riesce a segnare si incupisce, ma secondo me qualcosa ora è cambiata». Questo il pensiero espresso da Palmeri, in collegamento sulle frequenze di Radio Sportiva, sull’attaccante dell’Inter.