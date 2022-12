Onana, continua il dibattito in Camerun: difeso da un politico

Mentre André Onana è tornato ad allenarsi con l’Inter, in Camerun prosegue il dibattito sulla sua esclusione dalla squadra durante i Mondiali in Qatar. Il politico Valère Bessala, intervenuto sull’emittente camerunese Canal Presse, ha preso le sue difese.

QUESTIONE DA CHIARIRE – André Onana continua a far parlare di sé in Camerun, dopo quanto accaduto ai Mondiali con la sua esclusione. Il politico Valère Bessala ha parlato proprio della questione, prendendo le difese del portiere dell’Inter: «Bisogna fare chiarezza per il popolo del Camerun su queste voci. Senza un chiarimento non si va da nessuna parte. Credo che Onana sia il simbolo di questa gioventù che a un certo punto vuole dare il suo punto di vista, dire quando qualcosa non va. Una gioventù che però noi vogliamo zittire. Adesso è il momento di sistemare la questione, in modo che non accada più una cosa simile».

Fonte – Canal Presse