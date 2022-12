Palermo: «Lautaro Martinez, reazione chiara. Un attaccante vive per il gol»

Martin Palermo, storico attaccante argentino, è stato intervistato dai microfoni del quotidiano Diario Olé. Visto il ruolo che ha ricoperto da giocatore, impossibile per lui non commentare il momento di Lautaro Martinez.

VIVERE PER IL GOL – Martin Palermo, da ex attaccante, conosce bene il periodo che sta vivendo Lautaro Martinez. Proprio di questo ha parlato, intervistato alla vigilia della semifinale tra Argentina e Croazia: «Per un attaccante il gol è ciò che aumenta l’autostima, molto di più che un assist o una sponda per un compagno. Hai bisogno del gol. Basta vedere la reazione rabbiosa che ha avuto quando non è riuscito a segnare nelle occasioni che ha avuto. Ti condiziona inconsciamente. Non è lo stesso Lautaro in fiducia della Copa America. Però sono convinto che dopo aver segnato il rigore contro l’Olanda si sia sbloccato anche mentalmente»