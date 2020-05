Teotino: “Lautaro Martinez? Inter in crescita, lui non...

Teotino: “Lautaro Martinez? Inter in crescita, lui non molto. Mertens…”

Intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Gianfranco Teotino ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, e di quello di Dries Mertens

CALCIOMERCATO – Queste le parole del giornalista Gianfranco Teotino partendo dalle prospettive per il calciomercato di Inter e Juventus. «C’è una rivalità molto forte tra Juve e Inter, sono le 2 società più ricche e si fanno concorrenza anche sul mercato. Su di loro c’è una marcatura stretta ed è anche logico».

CONCLUSIONE CAMPIONATO – Teotino sullo slittamento del campionato. «Qualsiasi sia la conclusione a cui si arriverà, contiene già in sé controindicazioni».

MERTENS – Teotino sul futuro dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, nel mirino anche dell’Inter. «Napoletano nello spirito ma è in rotta con De Laurentiis. Questa frattura non è ancora stata ricomposta ma non escludo si possa fare la pace e che resti a Napoli».

LAUTARO MARTINEZ – Teotino sul destino di Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter sulle cui tracce c’è il Barcellona. «Se c’è la volontà del giocatore e la clausola rescissoria diventa difficile trattenerlo. L’Inter è in crescita ma in questa stagione non ha migliorato moltissimo rispetto alle stagioni precedenti».

PORTE CHIUSE – Teotino sul campionato senza pubblico. «Chi ha l’abbonamento dovrà avere un rimborso e penso che le società dovranno agevolare i tifosi, se possibile anche con altre formule».