Lautaro Martinez, sarÃ  asta? Inter, obiettivo chiaro: le ultime – SM

Lautaro Martinez, sarà asta? Inter, obiettivo chiaro: le ultime – SM

Al centro dell’attenzione in casa Inter c’è sempre il futuro di Lautaro Martinez. È notizia di oggi l’interesse anche del Psg: i nerazzurri aspettano e sperano in un’asta. Ecco le ultime da parte di “Sportmediaset”

ASTA? – La notizia dell’inserimento del Psg per Lautaro Martinez (vedi qui) è musica per le orecchie di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che sperano in un’asta per non svalutare il giocatore. Il Barcellona ovviamente non molla la presa sull’Inter: il giocatore che potrebbe sbloccare la trattativa è Semedo. Ma a essere determinante per la soluzione del giallo sarà la volontà dell’argentino.

LA RICHIESTA – Ecco che dunque l’Inter aspetta una presa di posizione chiara da parte di Lautaro Martinez. Che, da quanto filtra, avrebbe già espresso il suo gradimento di massima al Barcellona dopo le telefonate da parte di Lionel Messi. I nerazzurri hanno un obiettivo chiaro in testa: cercare di guadagnare il più possibile dalla cessione del Toro. Steven Zhang non ha intenzione di scendere sotto i 111 milioni della clausola rescissoria e, se possibile, vorrebbe guadagnarci anche di più. L’Inter si accontenta al massimo di una contropartita, con in più una parte cash non inferiore agli 80 milioni di euro. L’inserimento del Psg cambierà le carte in tavola?

Fonte: Sportmediaset.