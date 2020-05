Brusaferro: “Ripresa campionato? Siamo in fase di valutazione”

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche delle possibilità che il campionato di calcio possa ripartire

FASE DI VALUTAZIONE – Brusaferro non si sbilancia sulla ripresa del campionato in quanto ci sono ancora diverse valutazioni da fare: «Siamo in fase di valutazione, il parere del Comitato tecnico scientifico non è pronto. Tutti gli sport di squadra mettono insieme un certo numero di persone che possono variare a seconda delle discipline. Sono per definizione delle aggregazioni. Ci sono tante variabili in gioco»

fonte: Corriere della Sera – Margherita De Bac