Lautaro Martinez, col Barcellona c’è una “vecchia conoscenza” dell’Inter

Su Lautaro Martinez al Barcellona le voci sono ormai quotidiane. Dalla Spagna è Mundo Deportivo, giornale catalano, a fare però un altro nome, quello di una squadra che l’Inter conosce bene. Si tratta del PSG, che ha già da definire con i nerazzurri la situazione legata al riscatto di Icardi. Di seguito la prima pagina, che ha anche altro.

LA COPPIA RICOSTRUITA? – Lautaro Martinez potrebbe tornare a giocare in attacco assieme a Mauro Icardi. Non si tratta, ovviamente, dell’Inter e nemmeno dell’Argentina, ma addirittura del PSG appena diventato campione della Ligue 1 a tavolino dopo la sospensione definitiva del campionato. Questo è lo scenario che ipotizza il quotidiano catalano Mundo Deportivo, che oggi esce in prima pagina con diverse notizie di mercato legate ai nerazzurri: “Nélson Semedo tassello chiave. Non ha rinnovato, lo vuole mezza Europa e il Barcellona valuta di inserirlo in alcune operazioni per rinforzarsi. Operazione Joao Cancelo: possibile scambio di terzini di lusso. Operazione Lautaro Martinez: è una delle contropartite che piacciono all’Inter. Operazione Neymar: piace al PSG e questo potrebbe facilitare la sua cessione. Emerson (difensore brasiliano del Real Betis, ndr): Inter e Bayer Leverkusen interessate. Il PSG potrebbe entrare nell’asta per Lautaro Martinez”.