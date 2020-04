Tebas (Liga): “Lautaro Martinez-Barcellona? Niente di vero sul mercato!”

Tebas è il presidente della Liga e smonta, con poche parole, tutte le voci che ogni giorno arrivano dalla Spagna su Lautaro Martinez al Barcellona. Intervenuto in una lunga videoconferenza con Adea Conecta il dirigente ha spiegato come, al momento, il mercato sia da lasciare da parte.

LAUTARO MARTINEZ? TUTTO FALSO! – Javier Tebas, presidente della Liga, sta facendo di tutto perché il campionato riprenda e la stagione 2019-2020 si completi. Gli sforzi in Spagna (e in gran parte d’Europa) sono sul ritorno in campo, e di certo non sulle pseudo-trattative che ipotizza la stampa spagnola: «Non è vero che il Barcellona sta trattando dei giocatori. Sento tutti i giorni di acquisti del Barcellona e del Real Madrid, ma non è vero. Il mercato porterà sì degli scambi, ma in questo momento nessun club d’Europa ci sta pensando. Ci sono riunioni costanti con l’ECA, si sta pensando a come completare le competizioni e alla prossima stagione. Di certo non stanno pensando, in questo momento, di prendere giocatori, perché a ora è tutto fermo. Ho già detto che le squadre principali saranno quelle più colpite da questa situazione, ho letto di Neymar e Lautaro Martinez o altri ma non c’è niente di vero».