Serie A, tre fasi e calendario ripartenza. La Coppa Italia cambia data?

La Serie A cerca di trovare il modo per concludere la stagione. Oggi potrebbe arrivare l’OK da parte del Governo per gli allenamenti dal 4 maggio: Fulvio Bianchi, sul sito del quotidiano “La Repubblica”, indica le tappe per il ritorno in campo. La prima dovrebbe riguardare la Coppa Italia.



CONTO ALLA ROVESCIA – La Serie A studia tre tappe per riprendere il campionato e terminare una stagione distrutta dal Coronavirus. Fulvio Bianchi, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, segnala le ipotesi per riprendere che dovrebbero essere accettate oggi dal Governo, che sembra essere favorevole. La prima fase sarebbe allenamenti individuali dal 4 maggio, seguita da sedute collettive dal 18 maggio e ripresa della Serie A da giugno. Si ripartirebbe però prima con la Coppa Italia, giocando le semifinali di ritorno Juventus-Milan e Napoli-Inter in diretta TV sulla Rai. L’idea era giocare negli ultimi giorni di maggio, ora sembra che la data buona sia il 10 e l’11 giugno, forse in campo neutro. Poi andrà trovato spazio per la finale, allo Stadio Olimpico di Roma. Tutte le partite saranno a porte chiuse, in attesa del vaccino. Dal 13 giugno al 2 agosto le ultime giornate di campionato, con la Serie A che non ha ancora scartato l’idea estrema di play-off (con le prime sei) e play-out (con le ultime quattro).

Fonte: Repubblica.it – Fulvio Bianchi