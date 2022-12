Tavelli: «Non so cosa l’Inter riavrà da Lukaku, è un punto interrogativo!»

Tavelli ritiene Lukaku un punto interrogativo per l’Inter dopo un Mondiale da dimenticare. Il 4 gennaio ci sarà la ripartenza del campionato con i nerazzurri che affronteranno il Napoli. Parla Tavelli

PUNTO INTERROGATIVO − Fabio Tavelli risponde alla domanda sulla ripartenza della Serie A: «Chi torna meglio dopo la sosta? In generale tutti quelli che hanno fatto un buon Mondiale. Dybala ha giocato pochissimo, Lautaro Martinez ha segnato un rigore importante, la Juventus riavrà un grande Rabiot. Non so cosa riavrà invece l’Inter da Lukaku, è un punto interrogativo». Le sue parole su Sky Sport.