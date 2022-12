Stramaccioni: «Lautaro Martinez statico! Alvarez esalta il gioco di Messi»

Lautaro Martinez domenica alle ore 16 italiane affronterà la sua prima finale Mondiale che vede sfidarsi Argentina e Francia. Stramaccioni ai microfoni della Rai parla proprio del cambio gerarchie tra il Toro e Julian Alvarez, offrendo il suo punto di vista

STATICO – Lautaro Martinez ha perso la sua titolarità nel corso del Mondiale in Qatar dove si sta mettendo in mostra Julian Alvarez. Andrea Stramaccioni spiega cosa è successo: «Le qualificazioni sono un altro mondo, giochi magari contro squadre inferiori. Al Mondiale è partito titolare Lautaro Martinez ma un centravanti statico sul dischetto non esalta il collettivo. Invece Alvarez esalta il gioco di Lionel Messi e i movimenti dei centrocampisti».