Tardelli: «Eriksen adesso giocatore in più per l’Inter, sta facendo bene»

Marco Tardelli

Christian Eriksen sta diventando sempre più un protagonista dell’Inter. A tesserne le lodi anche Marco Tardelli, dallo studio de “La Domenica Sportiva”.

PROTAGONISTA – Tra i giocatori più in luce in questo periodo dell’Inter, c’è sicuramente Christian Eriksen. Il danese è ora un titolare fisso nel centrocampo nerazzurro, dopo mesi di critiche esagerate. Ecco le parole di Marco Tardelli: «L’Inter in più adesso ha Eriksen. Sta facendo molto bene, è cresciuto. Credo potrà essere veramente il regista di questa squadra».

SENZA NEMICI – Inoltre, Tardelli ritiene l’Inter la principale favorita per lo scudetto per assenza di rivali. Il suo commento: «Questa squadra non potrà più riavere una situazione del genere. Con una rosa così, con le partite solo di campionato, credo possa essere una grande opportunità per tutti. Succederà quel che succederà, ma i giocatori vogliono vivere il campionato».