Trentalange: Â«Arbitri in TV? Buon inizio. Disponibili per il VAR a chiamataÂ»

Trentalange: «Arbitri in TV? Buon inizio. Disponibili per il VAR a chiamata»

ROME, ITALY – FEBRUARY 22: AIA President Alfredo Trentalange attends the FIGC Elective Assembly at Cavalieri Waldorf Astoria Hotel on February 21, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi/Getty Images)

Trentalange, nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, intervenuto sulle frequenze di “Radio Anch’io Sport” ha parlato della presenza in TV degli arbitri dopo le partite e altro ancora.

IN TV – Trentalange, nuovo presidente AIA, ha parlato dell’intervento TV di Daniele Orsato su Rai 2: «Svolta storica dopo Orsato in TV? Un po’ presto per dirlo, ieri è stato un momento importante. Dobbiamo fare un’analisi e riflettere su indicazioni, controindicazioni ed effetti collaterali. È stato un buono inizio, l’ospitalità è stata buona. Noi non siamo bravi a comunicare ma ad arbitrare, però penso che se si conosce l’aspetto più umano forse diamo un servizio a tutto il sistema».

VAR CENTRALIZZATO – Trentralange dice la sua in merito a una sala VAR unica e centralizzata: «Sala VAR centralizzata? La Federazione sta facendo di tutto per avere una sala VAR che porterà anche a fare cultura e formazione. Avere un centro porta a uno scambio maggiore di idee. Faremo di tutto per sostenere e accelerare i tempi del VAR anche in Serie B».

A CHIAMATA – Trentalange parla della possibilità di sperimentare il VAR a chiamata: «VAR a chiamata? Daremo disponibilità a un eventuale sperimentazione ma è un po’ presto. Noi diamo disponibile a sperimentare».