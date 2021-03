Sconcerti: Â«Inter e Milan per lo scudetto. Per i rossoneri rimonta possibile!Â»

Sconcerti: «Inter e Milan per lo scudetto. Per i rossoneri rimonta possibile!»

Mario Sconcerti

Inter e Milan, la lotta scudetto entra nel vivo. Sconcerti attraverso il suo editoriale su “Calciomercato.com” ha parlato della lotta scudetto facendo riferimento agli ultimi nove campionati di Serie A.

LOTTA SCUDETTO – Inter e Milan per lo scudetto, Sconcerti analizza gli ultimi nove campionati facendo notare un dato interessante: «Su nove volte, sei ha vinto il campionato la squadra che era in testa a questo punto della strada. Tre volte è stata la Juve a rimontare: nel 2012aveva un punto meno del Milan, vinse con 4 punti in più. Nel 2016 era dietro al Napoli di un punto e chiuse con cinque punti in più. Nel 2018 identica situazione. La regola che ne viene fuori è che le rimonte riescono il 33 per cento delle volte, ma solo per un massimo di cinque punti. Il Milan è l’unico a rientrare ancora in questa regola».

