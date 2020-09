Tacchinardi: “Vidal trasmette l’idea di Conte. Inter, tre acquisti usato sicuro”

Alessio Tacchinardi

Vidal sarà dell’Inter nella giornata di oggi, dopo le visite mediche che svolgerà in mattinata. Sul centrocampista cileno si è espresso l’ex giocatore della Juventus Alessio Tacchinardi, ospite di “Pressing Serie A” su Italia 1, che ha parlato della necessità per Conte di spiegare meglio le sue idee.

L’ACQUISTO CHE VOLEVA – Così Alessio Tacchinardi: «Io penso che Arturo Vidal non sia più il giocatore che era alla Juventus. È un giocatore molto fisico, che punta molto sulla forza, sull’agonismo e sull’intensità. Però sicuramente incarna l’idea dell’allenatore in campo: Antonio Conte trasmette a Vidal le sue idee, se riesce a stare concentrato tutta la stagione può essrere determinante. L’Inter ha fatto tre acquisti usato sicuro: Achraf Hakimi, Aleksandar Kolarov e Arturo Vidal. Ha alzato il carisma e la personalità di questa squadra, per provare a sbaragliare la concorrenza in campionato».