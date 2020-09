VIDEO – Sassuolo-Cagliari 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Giovanni Simeone Sassuolo-Cagliari

Sassuolo-Cagliari, posticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



TUTTO NEL FINALE – Sassuolo-Cagliari 1-1 nel posticipo pomeridiano della prima giornata di Serie A. Gol solo nell’ultimo quarto d’ora al Mapei Stadium. Il Sassuolo attacca tanto nel primo tempo, ma va soltanto vicino a sbloccare il risultato con un destro di Domenico Berardi di poco a lato. Sempre l’attaccante calabrese ci prova con un mancino a giro: palla a un passo dall’incrocio dei pali. Il Cagliari, nel debutto (da ex) del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, aspetta il momento giusto per colpire e lo fa al 77′: giocata sulla fascia sinistra per Joao Pedro, nel nuovo ruolo, e cross morbido a superare Gian Marco Ferrari per il colpo di testa nell’area piccola di Giovanni Simeone. I rossoblù pregustano un successo che alla prima giornata manca da sette anni in Serie A, ma i neroverdi hanno altre idee: all’87’ Mehdi Bourabia scavalca la barriera e firma il pareggio. Di seguito il video con la sintesi di Sassuolo-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.