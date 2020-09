Piccinini: “Conte? La società Inter ha dimostrato maturità. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Sandro Piccinini

Piccinini è il nuovo ospite fisso di “Sky Calcio Club”. Il giornalista è tornato sull’incontro fra Conte e la dirigenza dell’Inter, che ha sancito la conferma del tecnico in nerazzurro dopo le tante voci contrarie del mese di agosto. Dubbi su Eriksen.

CAMBIO DI IDEE – Sandro Piccinini parla delle gerarchie dell’Inter: «Antonio Conte mi pare che le sue scelte le abbia fatte. Christian Eriksen, non si sa come e perché, non rientra nei suoi piani, mi pare. Lì c’è troppa abbondanza, però secondo me non possono rimanere tutti. Ha tante qualità, secondo me è un peccato se non si trova il modo di utilizzarlo. Secondo me la società, anche l’anno scorso, ha fatto di tutto per accontentare Conte. L’investimento su Romelu Lukaku è stato importante, e ha reso, però ha messo su una squadra molto competitiva. La lamentela, lo sfogo di Conte, secondo me riguardava altro: non era un discorso legato al mercato. L’ho visto in allenamento di recente e sembrava carichissimo e sorridente, però secondo me la sua critica era su altro. Poi nell’incontro c’è stato un chiarimento, questo è sicuro, e la società ha dimostrato maturità in questo. Conte aveva tirato in ballo il discorso societario, di protezione: aveva detto di non essersi protetto».