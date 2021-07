Tacchinardi: «Inzaghi allenatore forte. In prima fila, Juventus ed Inter»

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, ha parlato anche dell’Inter ai microfoni della trasmissione “Maracanà” in onda su “TMW Radio”. Secondo l’ex Juventus, i nerazzurri con Inzaghi faranno bene perché è un allenatore molto forte

ALLENATORE FORTE − Questo il commento di Tacchinardi su Inzaghi: «Dell’Inter, non sono così convinto che abbia perso moltissimo. È vero che ha perso Achraf Hakimi, però Simone Inzaghi, per me è un altro grande allenatore. Un allenatore forte, è vero che è andato via uno dei migliori a livello europeo come Antonio Conte, ma Beppe Marotta, secondo me, è andato a prendere un allenatore giusto com’è stato Massimiliano Allegri nella sostituzione di Conte a Torino. Va a prendere un allenatore altrettanto giusto e perfettamente incastrato in quell’ambiente li. Sono convinto che Inzaghi farà altrettanto bene. In prima fila per lo scudetto, metto Juventus ed Inter».