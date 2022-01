Tacchinardi cambia la realtà: «Rigore Inter? È Dzeko a lanciarsi su De Sciglio»

Tacchinardi, nel post Inter-Juventus di Supercoppa Italiana su Canale 5, ritiene gratificante la vittoria del trofeo per i nerazzurri. Poi non è d’accordo sul rigore concesso a Dzeko.



GRATIFICAZIONE − Alessio Tacchinardi sulla Supercoppa Italiana vinta dai nerazzurri: «L’Inter non ha mai mollato di un centimetro, vincere questo trofeo fortifica il lavoro di tutta l’Inter compreso allenatore, società e giocatori. Gratifica tanto ed è importante per raggiungere altri traguardi in questa stagione».

RIGORE − Sul penalty concesso alla squadra di Simone Inzaghi, Tacchinardi ha qualche dubbio. Questo nonostante sia abbastanza palese (vedi moviola): «Il rigore fra Edin Dzeko e Mattia De Sciglio non è netto, il bosniaco mette la gamba davanti, il difensore non fa nulla. La gamba davanti la mette Dzeko. Si lancia da solo Dzeko, lui mette davanti la gamba e poi frana su De Sciglio». Ma le immagini dicono altro…