Cesari cambia versione: «Barella-Chiellini? Fallo per la Juventus. Doveri 6.5»

EPISODI − La moviola di Graziano Cesari nel post di Inter-Juventus: «Sul risultato di 0-0 Nicolò Barella va a contatto con Giorgio Chiellini. Daniele Doveri è messo in una posizione non privilegiata e comunica per sei secondi con Paolo Silvio Mazzoleni al Var. Ci sono due contatti, piede e coscia. Doveri avrebbe potuto anche fischiare un calcio di punizione per la Juventus perché Barella calpesta il piede di Chiellini. Sul secondo nessun dubbio, calcio di rigore solare (fallo di Mattia De Sciglio su Edin Dzeko, ndr). Arbitraggio da 6.5, 8 se Mazzoleni lo avesse aiutato». Ma non cita nemmeno il rigore negato ad Alessandro Bastoni per sgambetto di Dejan Kulusevski (vedi moviola).