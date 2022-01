VIDEO – Inter-Juventus 2-1 DTS, Supercoppa Italiana: gol e highlights della partita

Inter-Juventus, match della Supercoppa Italiana 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



COSÌ È ANCORA PIÙ BELLO! – Inter-Juventus 2-1 dopo i tempi supplementari (1-1) nella Supercoppa Italiana. L’Inter è di nuovo campione! Sull’ultimo pallone della partita i nerazzurri si prendono il trofeo, evitando di andare ai rigori e facendo capitolare la Juventus. Dopo dieci minuti intervento di Giorgio Chiellini su Nicolò Barella in area, ma né arbitro né VAR danno rigore. Al 25′ segna la Juventus, con un cross di Alvaro Morata sul quale Weston McKennie sfrutta l’errore di Stefan de Vrij e di testa fa centro al limite dell’area piccola. Poco dopo però Mattia De Sciglio entra in ritardo su Edin Dzeko, stavolta Daniele Doveri non può negare il rigore solare. Lo trasforma Lautaro Martinez con una botta potentissima dritto per dritto, Inter-Juventus 1-1 al 35′. Prima dell’intervallo sgambetto di Dejan Kulusevski ad Alessandro Bastoni appena dentro l’area, ancora nulla per gli arbitri fra le proteste. Nella ripresa la chance principale è di Denzel Dumfries: colpo di testa su cross di Hakan Calhanoglu, Mattia Perin lo manda sulla traversa. Si va ai supplementari, dove il subentrato Alexis Sanchez al 96′ manda a lato di testa un corner. Ma allo scadere del 120′, quando la Juventus voleva far entrare Leonardo Bonucci pensando ai rigori (e chiedendo di fare fallo tattico) su cross di Federico Dimarco uno svarione di Alex Sandro libera Matteo Darmian, lo ferma Chiellini ma dietro di lui c’è proprio Sanchez, che firma il 2-1 in maniera indimenticabile: Supercoppa Italiana all’Inter, la sesta della sua storia!

Video con gli highlights di Inter-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.