Szczesny sta meglio: «Facevo fatica a respirare! Ma tutto a posto»

Szczesny nel corso di di Juventus-Sporting Lisbona (vedi QUI), è stato costretto a uscire anzitempo per un malore dovuto a un forte dolore al petto che non gli permetteva neanche di respirare bene (leggi articolo). Il portiere dopo la partita si è presentato davanti le telecamere di Sky Sport per chiarire la situazione.

CONTROLLI OK – Wojcech Szczesny dopo Juventus-Sporting Lisbona (1-0) su Sky ha parlato così tranquillizzando tutti: «Adesso sto bene, ero in ansia, ma abbiamo effettuato tutti i controlli e ora è tutto a posto. La verità è che ho visto Perin bene in allenamento e mi sono stancato (ride, ndr)».