Gatti regala la vittoria, la Juventus batte lo Sporting Lisbona

Dopo i successi delle milanesi in Champions e la sconfitta della Roma in Europa League la Juventus vince contro lo Sporting Lisbona per 1-0.

PRIMO TEMPO – Nei primi dieci minuti la Juventus si rende pericolosa in più occasioni, in particolare con Federico Chiesa che impegna subito Adan che si fa trovare pronto. Le azioni dei bianconeri passano spesso dai piedi del numero 7. Al 19′ si fa sentire anche lo Sporting con una bella conclusione da lontano di Morita che non va lontano dal palo destro. Al 28′ sono ancora i portoghesi con Coates che sforbicia da pochi metri. Attento Szczesny che riesce a respingere ed evitare il gol. Al 32′ Nuno Santos va vicino al vantaggio con una conclusione in area bloccata dalla diga formata da due difensori della Juventus. Dopo un gran primo tempo, il portiere dei bianconeri deve chiedere il cambio per un problema al torace da quanto si è visto in campo. Al 44′ entra dunque Mattia Perin al suo posto.

SECONDO TEMPO – Il secondo tempo parte subito con uno squillo di Pedro Gonçalves che non riesce però a sorprendere Perin. La gara è parecchio equilibrata, con un azione da una parte e dall’altra. Lo Sporting Lisbona dimostra comunque la sicurezza nel mostrare il proprio calcio anche in trasferta. Al 70′ si illumina Chiesa che con un doppio passo riesce servire un ottimo assist al centro dell’area di cui nessun bianconero approfitta. Sul corner successivo arriva però il gol dell’1-0 con Federico Gatti che segna una rete pesantissima. I portoghesi non si arrendono ma le occasioni non riescono mai a diventare realmente pericolose. L’ingresso in campo di Hector Bellerin fa ballare un po’ la difesa bianconera, che resiste comunque. Al 90′ arriva un doppio miracolo di Perin sotto misura. Due occasioni enormi per il pareggio all’ultimo con Pedro Gonçalves prima e Bellerin dopo. L’andata va alla Juventus per 1-0.