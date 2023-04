Inter Primavera, zona playoff lontana: col Frosinone per i 3 punti

Dopo la sconfitta con la Fiorentina nello scorso turno, l’Inter di Cristian Chivu deve ricominciare a correre per non perdere il treno playoff

RINCORRERE – Quello che dovrà fare la squadra di Cristian Chivu dalla prossima giornata di campionato. I nerazzurri vengono dalla sconfitta contro la Fiorentina per 2-4. Fontanarosa e compagni da qualche partita hanno finito di accumulare punti per raggiungere la zona playoff. L’ultima vittoria dei nerazzurri risale al 25 febbraio contro l‘Hellas Verona. Da li in poi, sono arrivati solo 2 punti in 5 partite per i ragazzi di Chivu. In mezzo, la sconfitta in Coppa Italia contro la Roma per 1-0. Ora l’obiettivo è rimasto uno solo e i nerazzurri dovranno fare di tutto per raggiungerlo e provare a salvare la stagione.

PROBLEMI IN DIFESA – Nelle ultime partite la difesa nerazzurra pare soffrire più del solito. Nelle ultime 7 partite – tra campionato e coppa – la difesa di Chivu ha subito 12 gol. Se l’acquisto di Kassama sembrava aver ridato certezze al reparto dopo una prima parte di stagione difficile, ora anche l’ex giocatore del Monza sta facendo fatica, mettendo in fila prestazioni non proprio sufficienti. A preoccupare, poi, è l’indecisione presente sulle fasce laterali. Da una parte si alternano quasi equamente Dervishi e Nezirevic, mentre sulla destra Pozzi sembra aver superato Pelamatti nelle gerarchie. Inoltre, l’assenza di Fontanarosa – aggregato in Prima Squadra – si sta facendo sentire.