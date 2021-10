Supercoppa, Zampini polemico: «In casa dell’Inter? Scelta incommentabile»

Massimo Zampini, giornalista sportivo di nota fede bianconera, ha commentato con polemica la probabile scelta di giocare la Supercoppa Italiana in casa della vincitrice del campionato. Ovvero a San Siro, stadio dell’Inter.

POLEMICA – Tra le notizie di questa mattina, spicca la possibile scelta della Lega Serie A di disputare la Supercoppa Italiana in casa della vincitrice del campionato. Ovvero a San Siro, in casa dell’Inter. Il giornalista di nota fede bianconera Massimo Zampini non ha preso benissimo la scelta. Scrivendo il seguente commento sul suo profilo Twitter ufficiale: “La Supercoppa che torna in casa della vincitrice del campionato dopo 10 anni (in cui come noto ci siamo divisi equamente gli scudetti con l’Inter), facendo così rinviare Napoli-Juventus, dopo che all’andata abbiamo giocato senza fiatare senza 6 titolari, è impossibile da commentare”.