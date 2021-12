Supercoppa italiana, si cerca una data in primavera: si gioca a maggio? – TS

La notizia delle ultime ore è quella legata al sempre più possibile rinvio della partita di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus (vedi articolo). Secondo TuttoSport, la partita verrà recuperata, probabilmente il maggio: ecco una possibile data.

RECUPERO – Inter e Juventus sono sempre più d’accordo per il rinvio della partita di Supercoppa italiana, tutt’ora in programma il 12 gennaio 2022 a San Siro. La gara, probabilmente, sarà posticipata in primavera, quando ci saranno meno contagi (anche tra i giocatori) e si potrà arrivare a una capienza del 70 o addirittura 100% dello stadio. La data per il recupero, come già noto, verrà fissata quando si conoscerà il destino delle due squadre nelle rispettive competizioni: se entrambe dovessero andare avanti nelle due competizioni, la prima data disponibile sarebbe il 18 gennaio.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti