Rinnovi in casa Inter: ridotto il gap per Brozovic. Incerti Perisic e Vecino – CdS

Allo scoccare della mezzanotte, ben 111 calciatori in Serie A saranno liberi di firmare a parametro zero con qualsiasi club. L’Inter dal canto suo spera nel rinnovo di Marcelo Brozovic, e lavora per quello di Ivan Perisic. Matìas Vecino, invece, potrebbe salutare il club. Ecco la situazione secondo il Corriere dello Sport.

SITUAZIONE RINNOVI – L’Inter lavora per trattenere Marcelo Brozovic. Secondo quanto sottolineato dal quotidiano romano, si sarebbe anche ridotto il gap tra le richieste delle due parti. Ancora incerta, invece, la situazione legata a Ivan Perisic. L’esterno croato aveva sempre fatto capire di voler chiudere la carriera in Germania e fin qui la trattativa per il rinnovo non è mai partita. Si potrà liberare a zero anche Matìas Vecino: situazione anche qui poco chiara, anche se il centrocampista uruguaiano potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato per evitare di liberarsi a zero. Per lui c’è l’ipotesi Roma.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli