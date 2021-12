Dzeko a casa per precauzione: oggi gli esiti di tutti i tamponi – CdS

Come già anticipato ieri, Edin Dzeko ha lasciato la Pinetina per tornare a casa a causa di un raffreddore. Come specificato dal Corriere dello Sport, l’Inter si augura che oggi il suo tampone dia esito negativo, così per il resto della squadra.

OGGI L’ESITO – Edin Dzeko è tornato per precauzione a casa per un leggero raffreddore. L’Inter si augura che oggi il suo tampone, come quello del resto dei compagni, dia esito negativo. Come premesso, c’è apprensione. È vero che, per rientrare in Italia, l’ex Roma si è sottoposto ad un test antigenico che ha escluso il contagio, ma solo il molecolare può dare un responso definitivo. Mentre i sudamericani, a cui è stata concessa qualche ora di vacanza in più, saranno alla Pinetina soltanto questa mattina (con test immediato). Ieri la squadra ha svolto il primo allenamento in forma individuale. Oggi, è in programma la seconda seduta.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno