Digne come vice Perisic. Parametri zero: Ginter è il primo nome – TS

Digne è uno dei nomi presenti nella lista dei dirigenti nerazzurri per il ruolo di vice Perisic, richiesto da Simone Inzaghi. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, l’Inter osserva con attenzione il mercato dei parametri zero e, oltre André Onana, il primo nome nella lista è Matthias Ginter.

PARAMETRI ZERO – In vista del mercato di gennaio, il primo rinforzo richiesto da Simone Inzaghi è un vice Perisic, così da permettere di utilizzare stabilmente Dimarco nella linea a tre difensiva. Tra i nomi proposti, quello che più interessa la dirigenza nerazzurra è l’ex Roma, Lucas Digne, ma attenzione alla concorrenza del Chelsea. Dirigenza nerazzurra attivissima anche sul fronte parametri zero: dopo Onana, l’Inter aspetta lo scatto secco per Ginter, difensore in rotta con il Borussia Monchengladbach: il suo agente è lo stesso di Hakan Calhanoglu, strappato a parametro zero dal Milan per sostituire Christian Eriksen.

IN USCITA – L’arrivo di Ginter confermerebbe il fatto che Stefan de Vrij sia il prescelto tra i big sacrificabili in futuro, sempre che arrivi un’offerta importante. Non va dimenticato come già un’estate fa Mino Raiola (suo agente) aveva comunque provato invano a piazzarlo in Premier League.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino