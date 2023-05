Suning, versati altri 41 milioni nell’Inter! Debito rinegoziabile – TS

Suning, come riporta TuttoSport, ha versato altri 41 milioni nell’Inter sfruttando il prestito di Oaktree. Questi si aggiungono ai 75 già pompati nelle casse nerazzurre dopo l’accordo con il fondo americano. Ora si aprono nuove stradi per la rinegoziazione del debito più in là nel tempo

DEBITO RINEGOZIABILE – TuttoSport riferisce che Suning ha versato altri 41 milioni ricavati dal prestito con Oaktree. In totale, sono 116 i milioni versati dal colosso cinese nelle casse nerazzurre, sui 275 previsti dall’accordo con Oaktree. La progressiva diminuzione delle esigenze di cassa dell’Inter negli ultimi due bilanci è dovuta alle cessioni (Lukaku e Hakimi) e agli straordinari risultati della Champions League in corso sotto il profilo del montepremi Uefa e degli incassi di San Siro. L’ultimo quarto dell’attuale rendiconto (aprile-giugno 2023) sarà tonificato dall’ingresso di altri 40 milioni in arrivo da Nyon e da 30 milioni di ricavi da botteghino per le tre partite casalinghe della fase a eliminazione diretta. L’accordo scadrà a maggio del prossimo anno, e ora si apre la possibilità per i nerazzurri di rinegoziare il prestito.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi