Stankovic: «Var? Zone grigie! Io in Italia? Ecco cosa non mi piace»

Stankovic non dimentica l’Italia, Paese in cui ha costruito la sua carriera tra Lazio e Inter, ma dal punto di vista lavorativo non sembra avere molta nostalgia. L’ex centrocampista nerazzurro, ora allenatore del Ferencváros, è intervenuto a Rai 2 dove oltre a parlare dei nerazzurri di Inzaghi ha ricordato il legame con Eriksson e ha detto la sua anche sulle polemiche legate al Var

INFLUENZE – Dejan Stankovic in Italia è stato allenato da gente come José Mourinho e Sven-Goran Eriksson. Il serbo è particolarmente legato allo svedese: «Se mi ha influenzato di più Eriksson o Mourinho? Io sono arrivato a 19 anni alla Lazio e mille volte ho ripetuto di essere stato fortunato di aver avuto Eriksson come primo allenatore in Italia. Una persona molto perbene e secondo me lui ha influenzato tanti di noi che sono diventati allenatori. Porto il suo modo di trattare anche i giovani, di dare una mano. Perché se io ho fatto questa carriera e sono diventato un uomo migliore è anche grazie a lui. Chi mi somiglia in Europa? Mio figlio Aleksandar (ride, ndr)».

ZONE GRIGIE – Stankovic dice la sua sulle sempre troppe polemiche arbitrali legate al Var: «Ci sono due modi di vedere il Var: quando ti va bene e quando ti va male. Di sicuro il Var ci aiuta a vedere le cose importanti ma ogni tanto ti può penalizzare. Credo comunque che la strada sia giusta, io parlavo con Rocchi quando ero alla Sampdoria. Secondo me ci sono ancora tante zone grigie».

PRO E CONTRO – Per finire Stankovic dimostra di non avere tutta questa nostalgia dell’Italia dopo la sua esperienza sulla panchina della Sampdoria: «Se torno ad allenare in Italia? Ci sono pro e contro, io leggo tantissimo anche perché la mia famiglia è lì e ci sono tante cose che non mi piacciono. Un giorno sei il più bravo di tutti e tre giorni dopo sei in bilico. Non mi piacciono quelle società che non difendono gli allenatori perché se li hai portati devi difenderli».