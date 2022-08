Stankovic e Oristanio impegnati in Volendam-Twente: solo uno dal 1′

Stankovic e Oristanio sono impegnati con il Volendam nel match valevole per la quarta giornata dell’Eredivisie contro il Twente. Solo uno dei due giocatori dell’Inter in prestito in campo dal 1′ (QUI la lista completa dei nerazzurri in prestito)

IN CAMPO – Filip Stankovic e Gaetano Oristanio sono impegnati nella sfida dell’Eredivisie tra Volendam e Twente (fischio d’inizio alle ore 14.30). Solo uno dei due giocatori dell’Inter in prestito appunto è sceso in campo dal 1′, vale a dire Stankovic che anche oggi difende i pali del Volendam. Solo panchina per Oristanio, pronto a dare il suo contributo a partita in corso.