Graziani: «Lukaku sostituito? Una cortesia! Sul Bayern Monaco un’ipotesi»

Lukaku contro la Lazio è stato sostituito da Inzaghi, un fattore che sicuramente non è passato inosservato. Secondo Ciccio Graziani, non è stata una scelta così assurda. L’ex calciatore – intervenuto nel corso di Sport Mediaset XXL -, fa il punto sulla condizione fisica dei nerazzurri

CONDIZIONE – Romelu Lukaku contro la Lazio è stato sostituito da Simone Inzaghi. Ciccio Graziani appoggia la scelta del tecnico nerazzurro: «Quel Lukaku lo cambierei sì perché ho Dzeko, siccome Lukaku fa fatica adesso non lo tengo a prescindere. Anzi, forse gli faccio una cortesia e gli evito di fare una brutta prestazione. Sul primo gol della Lazio c’è stata una dormita pazzesca di Bastoni e Dimarco ma anche Skriniar non sta bene. Lo slovacco ha fatto una guerra e alla fine poteva essere sanzionato. All’Inter 4/5 giocatori non stanno bene, anche un po’ Barella. C’è stato un cross da parte di Dimarco per la testa di Lukaku che si è alzato 10 cm da terra: non sta bene questo ragazzo ancora».

CAMBIAMENTI – Graziani guarda poi al primo e proibitivo impegno dell’Inter in Champions League contro il Bayern Monaco: «Il Bayern Monaco ha cambiato tipologia di gioco davanti, ha tanti giovani che corrono. Magari possiamo ipotizzare sia meno competitiva in Europa ma se la difesa dell’Inter non si sveglia farà fatica».