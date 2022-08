Inter, dopo la Lazio 2 campanelli d’allarme: attenzione a un aspetto – SM

L’Inter contro la Lazio ha evidenziato problemi difensivi ma anche di condizione fisica in più di un elemento della rosa. Inzaghi ci ha messo del suo, sostituendo a sorpresa Lukaku. Secondo Sport Mediaset, ci sono due campanelli d’allarme da non sottovalutare

LAVORO DA MANDARE AVANTI – L’Inter è caduta malamente sul campo della Lazio, una sconfitta che fa ancora discutere a distanza di giorni. Sport Mediaset si concentra soprattutto su due aspetti: la sostituzione di Romelu Lukaku e la prestazione altamente insufficiente del reparto difensivo. La sostituzione del belga non è passata di certo inosservata poiché con Antonio Conte non succedeva praticamente mai. Certamente, sottolinea Sport Mediaset, bisogna stare attenti a non far diventare Lukaku un problema: il belga di sicuro non avrà gradito la scelta di Inzaghi. Tocca ora al tecnico nerazzurro trovare il modo di inserire al meglio l’ex Chelsea non appena avrà recuperato dall’infortunio che lo terrà fuori per Inter-Cremonese e probabilmente anche per Milan-Inter (vedi articolo).

PROBLEMATICHE – L’altro campanello d’allarme arriva dal reparto difensivo che contro la Lazio ha rimesso in luce gli stessi problemi del precampionato. Subire un gol come quello di Felipe Anderson è un qualcosa che l’Inter non può permettersi, come lo stesso Inzaghi si è affrettato a dire subito dopo la bruciante sconfitta. Mancanze e problematiche da risolvere velocemente perché poi arrivano Milan e Bayern Monaco.