Lukaku, guaio infortunio: anche il derby Milan-Inter fra le partite a rischio

Lukaku è la notizia del giorno in casa Inter: il belga si è infortunato nell’allenamento odierno e sarà certamente assente per la sfida casalinga con la Cremonese, in programma martedì alle 20.45 (vedi articolo). Anche Milan-Inter del 3 settembre a rischio

GUAIO PESANTE – Romelu Lukaku tiene tutti con il fiato sospeso, Simone Inzaghi in primis. L’attaccante belga infatti ha accusato un risentimento alla coscia sinistra nell’allenamento odierno, un problema solitamente rognoso e che dunque rischia di metterlo fuori uso non solo per Inter-Cremonese, partita in programma martedì alle ore 20.45 e valevole per la quarta giornata di campionato. Lukaku infatti è a rischio anche per il derby Milan-Inter di sabato 3 settembre ore 18.00. A seguire l’Inter è attesa dalla prima giornata della fase a gironi di Champions League contro il Bayern Monaco a San Siro, mercoledì 7 settembre alle ore 21.00