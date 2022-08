Lautaro Martinez, senza Lukaku l’Inter dovrà aggrapparsi al suo numero 10

Lautaro Martinez giocherà presumibilmente le prossime partite con la maglia dell’Inter senza il partner d’attacco Lukaku, fermato da un problema muscolare (vedi articolo). L’Inter si dovrà aggrappare ai gol e alla leadership dell’argentino

AGGRAPPATI – Lautaro Martinez, nella scorsa stagione, ha saputo assumere pienamente il ruolo di leader tecnico offensivo dell’Inter, che in estate aveva perso Lukaku, partito in direzione Chelsea. Adesso, un anno dopo e per motivi ovviamente diversi, si ripresenta questa situazione: con il belga fermo ai box per infortunio, e con l’incertezza di averlo a disposizione per due sfide fondamentali per la stagione – Milan e Bayern Monaco – tutto il peso, o quasi, dell’attacco nerazzurro tornerà sulle sue spalle del numero 10 nerazzurro.

LEADERSHIP – Lautaro Martinez dovrà dare l’ennesima prova di essere uno dei leader tecnici, e non solo, della squadra di Inzaghi. In assenza di Lukaku, e con Dzeko o Correa al suo fianco, l’argentino dovrà ripetere quanto fatto vedere nel finale di stagione dello scorso anno, chiuso in crescendo e con un rendimento da top player. Il campionato, e la stagione, non aspettano. D