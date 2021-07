Sponsor, Inter e Lenovo ancora insieme: il comunicato ufficiale

Inter e Lenovo confermano il loro matrimonio anche per la stagione 2021/22. I campioni d’Italia e la grande multinazionale di telecomunicazioni, come riporta il sito ufficiale dell’azienda “Lenovo.com”, continueranno il loro rapporto di collaborazione

COMUNICATO − «Lenovo e l’associazione calcistica mondiale Football Club Internazionale Milano (Inter) hanno rinnovato la loro partnership pluriennale prendendo il pregiato posizionamento del retro della maglia sull’iconica maglia della squadra, a partire dal 2021 /2022 stagione. Lenovo è il Global Technology Partner ufficiale dal 2019, dove è stato determinante nella trasformazione dell’esperienza digitale del club, fornendo sia al Suning Training Center dell’Inter di Appiano Gentile che alla loro sede una tecnologia più intelligente. Da server, gestione dei dati, dispositivi di archiviazione e collaborazione intelligente, fino a laptop, monitor e accessori, come parte della partnership aggiornata Lenovo supporterà l’Inter con la tecnologia per raccogliere e gestire grandi quantità di dati, trasformare le operazioni e fornire risultati migliori su e fuori dal campo. La tecnologia più intelligente di Lenovo consente all’Inter di digitalizzare archivi storici e documenti per un più facile accesso ai dati. L’eredità dell’Inter non è seconda a nessuno. Unico club a partecipare alla massima serie del calcio italiano sin dalla sua nascita nel 1909, è stato incoronato tre volte campione della Coppa dei Campioni. Con 19 titoli di Serie A all’attivo, sono i campioni d’Italia in carica».

Fonte: Lenovo.com